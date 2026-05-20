Политика

Польша и Эстония потребовали от Украины не допускать залета БПЛА

Киев не должен угрожать безопасности стран НАТО
Польша и Эстония потребовали от Украины более тщательно выбирать цели для ударов беспилотниками, чтобы не создавать угрозы безопасности стран НАТО. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Дрон был запущен Украиной. Украина должна намного более точно выбирать цели, чтобы это не угрожало безопасности стран НАТО», – сказал он после встречи с председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэном Кейном (цитата по «РИА Новости»).

Эстонский коллега Косиняка-Камыша Ханно Певкур по дипломатическим каналам также донес до Киева позицию о необходимости принятия всех мер для предотвращения попадания БПЛА в воздушное пространство альянса, передает ERR.

18 мая силы противовоздушной обороны Эстонии впервые сбили украинский беспилотник над озером Выртсъярв. Аппарат, вероятно, направлялся к целям на территории России, но из-за сбоя навигации нарушил воздушное пространство страны. В связи с угрозой в шести уездах на юге Эстонии было объявлено оповещение о дронах.

Министр обороны Украины принес извинения за непреднамеренное вторжение БПЛА в Эстонию. «Мы еще раз подтвердили, что использовать наше воздушное пространство могут только наши союзники, – заявил Певкур. – Украина такого разрешения не запрашивала».

Это не первый случай залета украинских беспилотников в воздушное пространство Эстонии. В марте 2026 г. дрон задел дымовую трубу Ауверской электростанции, а в апреле обломки БПЛА были найдены на севере страны.

