Эстония рассказала об извинениях Украины после инцидента с дроном
Украина принесла извинения после проникновения беспилотника в воздушное пространство Эстонии. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает Delfi.
По его словам, эстонские радиолокационные системы и средства военно-воздушных сил обнаружили возможную воздушную угрозу еще до приближения объекта к границе страны. После того как дрон вошел в воздушное пространство Эстонии, были задействованы все предусмотренные процедуры безопасности, а силы миссии по охране воздушного пространства Прибалтики подняты в воздух.
Певкур сообщил, что румынские истребители F-16 сбили беспилотник. Аппарат упал в болотистой местности, его обломки продолжают искать.
«Мы еще раз подтвердили с министром обороны Украины, что использовать наше воздушное пространство могут только наши союзники; Украина такого разрешения не запрашивала. Министр обороны Украины принес извинения», – заявил глава эстонского минобороны.
Он также поблагодарил Румынию за участие в операции и Латвию за обмен информацией, отметив, что в латвийском воздушном пространстве угроза сохраняется.
18 мая силы противовоздушной обороны Эстонии сбили БПЛА над озером Выртсъярв. В связи с угрозой в шести уездах на юге Эстонии было объявлено оповещение о дронах.
Инцидент произошел на фоне массированной атаки украинских беспилотников на западные регионы России. В связи с угрозой атак с воздуха временно закрывались аэропорты Пскова и «Пулково».