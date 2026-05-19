Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
KOGK309+0,19%CNY Бирж.10,408-1,92%IMOEX2 663,81-0,17%RTSI1 159,86-0,17%RGBI119,23-0,08%RGBITR782,18-0,04%
Главная / Политика /

Эстония рассказала об извинениях Украины после инцидента с дроном

Ведомости

Украина принесла извинения после проникновения беспилотника в воздушное пространство Эстонии. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает Delfi.

По его словам, эстонские радиолокационные системы и средства военно-воздушных сил обнаружили возможную воздушную угрозу еще до приближения объекта к границе страны. После того как дрон вошел в воздушное пространство Эстонии, были задействованы все предусмотренные процедуры безопасности, а силы миссии по охране воздушного пространства Прибалтики подняты в воздух.

Певкур сообщил, что румынские истребители F-16 сбили беспилотник. Аппарат упал в болотистой местности, его обломки продолжают искать.

«Мы еще раз подтвердили с министром обороны Украины, что использовать наше воздушное пространство могут только наши союзники; Украина такого разрешения не запрашивала. Министр обороны Украины принес извинения», – заявил глава эстонского минобороны.

Он также поблагодарил Румынию за участие в операции и Латвию за обмен информацией, отметив, что в латвийском воздушном пространстве угроза сохраняется.

18 мая силы противовоздушной обороны Эстонии сбили БПЛА над озером Выртсъярв. В связи с угрозой в шести уездах на юге Эстонии было объявлено оповещение о дронах.

Инцидент произошел на фоне массированной атаки украинских беспилотников на западные регионы России. В связи с угрозой атак с воздуха временно закрывались аэропорты Пскова и «Пулково».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь