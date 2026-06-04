Польша ограничит полеты у границы с Белоруссией и Украиной

В ночное время в указанной зоне будет действовать полный запрет на полеты. Исключения предусмотрены для военной авиации и отдельных рейсов, получивших специальное разрешение. Днем полеты смогут выполнять военные самолеты, санитарная авиация, поисково-спасательные службы, а также некоторые БПЛА.