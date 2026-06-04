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Польша ограничит полеты у границы с Белоруссией и Украиной

Ведомости

Польша введет временные ограничения на полеты в приграничных районах с Белоруссией и Украиной. Они будут действовать с 10 июня по 9 сентября, сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания.

Меры затронут зону вдоль восточной границы страны. Ограничения распространяются на полеты на высоте до примерно 3 км, поэтому регулярное пассажирское авиасообщение они не затронут.

В ночное время в указанной зоне будет действовать полный запрет на полеты. Исключения предусмотрены для военной авиации и отдельных рейсов, получивших специальное разрешение. Днем полеты смогут выполнять военные самолеты, санитарная авиация, поисково-спасательные службы, а также некоторые БПЛА.

Польша и Эстония потребовали от Украины не допускать залета БПЛА

Политика / Международные отношения

20 мая министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Польша и Эстония призвали Украину более тщательно подходить к выбору целей для ударов беспилотниками, чтобы исключить риски для безопасности стран НАТО.

Схожие меры Варшава уже вводила в сентябре 2025 г. после сообщений о появлении более 10 дронов в воздушном пространстве страны и падении ракеты «неизвестного происхождения».

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