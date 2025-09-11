Польша ограничила полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной до 9 декабря

Польская сторона ввела ограничения на полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной с 22:00 по местному времени (23:00 мск) 10 сентября до 23:59 по местному времени (0:59 мск) 9 декабря. Об этом сообщает PAP со ссылкой на польское аэронавигационное агентство.