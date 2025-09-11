Газета
Главная / Политика /

Польша ограничила полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной до 9 декабря

Ведомости

Польская сторона ввела ограничения на полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной с 22:00 по местному времени (23:00 мск) 10 сентября до 23:59 по местному времени (0:59 мск) 9 декабря. Об этом сообщает PAP со ссылкой на польское аэронавигационное агентство.

По данным агентства, такое решение приняли в соответствии с постановлением министра инфраструктуры Дариуша Климчака. Отмечается, что мера направлена на обеспечение безопасности. Ограничения будут распространяться на все самолеты, за исключением военных.

10 сентября Варшава заявила о сбитых в своем воздушном пространстве более 10 дронах, а также о падении ракеты «неизвестного происхождения». Премьер-министр Дональд Туск утверждал, что беспилотники принадлежат России. В ответ НАТО задействовало ст. 4 договора, предусматривающую консультации союзников при угрозе безопасности одного из членов альянса.

Минобороны России заявило, что целей для поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км. В Москве выразили готовность к консультациям по линии Минобороны и МИДа.

