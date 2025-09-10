Какие последствия будут после падения беспилотников на Польшу

Какие последствия будут после падения беспилотников на ПольшуЕе власти обвинили Россию и обратились к НАТО, Москва указывает на Украину
В ночь с 9 на 10 сентября власти Польши сообщили, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что это «масштабная провокация» с участием якобы российских дронов. По его словам, в общей сложности в воздушном пространстве Польши зафиксировали 19 беспилотников. Первый был обнаружен в 23.30 по местному времени (00.30 мск), последний – в 6.30 по местному времени (7.30 мск). Туск подчеркнул, что некоторые БПЛА летели со стороны Белоруссии. Как минимум три дрона удалось сбить, в том числе с помощью нидерландских истребителей F-35. Фрагменты БПЛА были обнаружены в 10 местах на востоке и в центре страны, сообщила пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецкая. Власти временно закрывали воздушное пространство над несколькими аэропортами, в том числе над аэропортом Варшавы им. Фредерика Шопена.
В Кремле отказались комментировать ситуацию, переадресовав вопрос в Министерство обороны. В официальном Telegram-канале этого ведомства днем 10 сентября был опубликован пресс-релиз, согласно которому «объекты для поражения на территории Польши не планировались». «Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши», – говорится в заявлении. При этом там подтвердили массированный удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК на западе Украины.
«Эти конкретные факты полностью развенчивают мифы, в очередной раз распространяемые Польшей для еще большей эскалации украинского кризиса <...>», – вскоре добавили в МИД России в сообщении в своем Telegram-канале. В ведомстве также подчеркнули готовность подключиться к консультациям с Польшей.
В свою очередь, временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш заявил «РИА Новости», что дроны, о которых заявляет Польша, влетели со стороны Украины. Об этом дипломат сказал после визита в МИД Польши, куда его вызвали из-за инцидента.
Еще до появления российских сообщений начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что его страной Польше и Литве передавалась информация о ночных взаимных атаках дронами России и Украины. В заявлении указано, что Варшава была проинформирована о «заблудившихся беспилотниках». Кроме того, белорусские силы ПВО уничтожили часть дронов, которые оказались над территорией этой страны из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Реакция Трампа, НАТО и Украины
Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social эмоциональный, но немногословный пост: «Что это за история с нарушением Россией воздушного пространства Польши беспилотниками? Приехали! (Here we go!)» До того агентство AFP со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что американский лидер планирует провести телефонный разговор с президентом Польши Каролем Навроцким. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер написал на своей странице в Х: «Мы поддерживаем наших союзников по НАТО перед лицом нарушений воздушного пространства и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО».
Как сообщает польская газета Rzeczpospolita, Туск обратился к НАТО по ст. 4 устава Североатлантического договора, а позже его пресс-секретарь Адам Шлапка заявил без подробностей, что соответствующие консультации состоялись. Согласно тексту ст. 4 устава НАТО, они проводятся между союзниками при наличии угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов. За всю историю военного блока эта статья применялась семь раз, предыдущий – 24 февраля 2022 г.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что инцидент с БПЛА «только подтверждает» важность альянса и договоренностей июньского саммита альянса в Гааге: «Нам нужно больше инвестировать в нашу оборону, наращивать оборонное производство, чтобы у нас было все необходимое для сдерживания и защиты. И нам нужно продолжать поддерживать Украину». При этом он подчеркнул, что расследование пока продолжается.
Важно отличать ст. 4 устава Североатлантического договора от ст. 5, говорит ведущий эксперт ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Юлия Семке. Применять меры коллективной обороны в случае нападения на одну из стран альянса обязывает именно ст. 5, а ст. 4 подразумевает созыв консультаций при внешней угрозе. И ее задействование не означает каких-то дальнейших обязательных действий, а прежде всего рассматривается как политический сигнал и консолидированный ответ членов НАТО. Туск как раз хочет продемонстрировать общую консолидацию союзников, уверена Семке. Пикантности добавляет тот факт, что НАТО тиражирует идею, будто случившееся – первое нарушение воздушного пространства стран – членов альянса с 2022 г., которое привело к задействованию натовских сил для реагирования на инцидент. При этом инцидент в Польше будут пиарить как успешное отражение атаки силами НАТО, полагает Семке.
Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что ему известно о якобы восьми российских дронах, которые оказались в воздушном пространстве Польши. Он заявил, что Киев готов помочь соседу «построить надлежащую систему оповещения и защиты». Украинский лидер добавил, что Киев давно предлагает партнерам создать общую систему противовоздушной защиты.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила в своем Х, что некие «признаки» указывают на намеренный запуск якобы российских беспилотников на территорию Польши. Такую же позицию разделяют в МИД Германии.
Чем грозит инцидент
Белорусский телеканал «Первый информационный» позже сообщил о видимой переброске Польшей своих подразделений к границе с Белоруссией. Одновременно на 12 сентября запланирован старт белорусско-российских учений «Запад-2025», из-за чего Польша закроет границу с Белоруссией с 11 по 16 сентября. Накануне Каллас говорила, что Евросоюз поддержит план Варшавы «Восточный щит», целью которого считается защита Польши от нелегальной миграции и возможных военных угроз со стороны России и Белоруссии.
В Польше долгое время продвигается антироссийская повестка, отмечает советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич. Это становится предлогом для милитаризации страны, увеличения военного бюджета и закупок военной техники. Навроцкий выступает за расширение американского контингента, расквартированного на польской территории. Соответствующий информационный флер создает взрывоопасную атмосферу, чем и объясняется повышенная реакция Варшавы на инцидент.
Помимо прочего у резкой реакции в Польше есть и внутриполитическая подоплека, продолжает Буневич: Навроцкий и Туск вступили в острую конфронтацию друг с другом за управление в вопросах внешней политики и безопасности (у страны смешанная форма правления, но у премьера реальных полномочий больше. – «Ведомости»). Оба лидера используют инцидент с дронами в этом контексте. Как итог, отмечает эксперт, российско-польские отношения могут ухудшиться еще сильнее, потенциал для эскалации есть. По мнению Буневича, теоретически могут последовать провокации на калининградском направлении или другие недружественные выпады Польши, которая пока сохраняет на своей территории российское представительство.