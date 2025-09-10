Какие последствия будут после падения беспилотников на Польшу

В ночь с 9 на 10 сентября власти Польши сообщили, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что это «масштабная провокация» с участием якобы российских дронов. По его словам, в общей сложности в воздушном пространстве Польши зафиксировали 19 беспилотников. Первый был обнаружен в 23.30 по местному времени (00.30 мск), последний – в 6.30 по местному времени (7.30 мск). Туск подчеркнул, что некоторые БПЛА летели со стороны Белоруссии. Как минимум три дрона удалось сбить, в том числе с помощью нидерландских истребителей F-35. Фрагменты БПЛА были обнаружены в 10 местах на востоке и в центре страны, сообщила пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецкая. Власти временно закрывали воздушное пространство над несколькими аэропортами, в том числе над аэропортом Варшавы им. Фредерика Шопена.