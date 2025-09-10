Трамп о беспилотниках в Польше: приехали!
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нарушила воздушное пространство Польши при помощи беспилотников. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Что это с Россией, нарушающей польское воздушное пространство? Приехали!» – заявил американский лидер. Иных комментариев о ситуации он пока не делал.
В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что эти дроны якобы принадлежат России. Пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецка сообщала, что в Польше обнаружили обломки семи беспилотников, а также, предположительно, одной ракеты «неизвестного происхождения».
После инцидента НАТО ввело в действие ст. 4 договора. Она предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов. Это позволяет стране-участнице инициировать обсуждение ситуации в рамках альянса, если она считает себя находящейся под угрозой.
В ночь на 10 сентября силы российской армии наносили комбинированные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов. Наносить удары по объектам на территории Польши не планировалось, подчеркнули в Минобороны РФ.