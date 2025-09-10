НАТО применило 4-ю статью договора из-за беспилотников в Польше

НАТО применило 4-ю статью договора из-за беспилотников в ПольшеКремль не комментируют обвинения в нарушении воздушного пространства
Североатлантический альянс ввел в действие ст. 4 договора НАТО после падения обломков беспилотников в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка, передает PAP.
По его словам, уже прошли все необходимые консультации по процедуре.
Ст. 4 устава НАТО предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов. Это позволяет стране-участнице инициировать обсуждение ситуации в рамках альянса, если она считает себя находящейся под угрозой.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сейчас альянс проводит оценку инцидента с падением обломков БПЛА в Польше, передает ТАСС. На пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что альянс пока не дает оценку событиям. При этом он назвал действия России безответственными — «независимо от того, было ли нарушение воздушного пространства преднамеренным или нет».
В НАТО отметили, что это не единичный случай нарушения воздушного пространства Польши.
В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что дроны были российскими.
Пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецка сообщала, что обнаружили обломки семи беспилотников, а также, предположительно, одной ракеты «неизвестного происхождения».
Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко при этом заявил, что Польше и Литве была передана информация о ночных взаимных атаках дронами между Россией и Украиной. В заявлении указано, что Варшава была проинформирована о «заблудившихся» из-за работы РЭБ беспилотниках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не прокомментировал ситуацию с влетевшими на территорию Польши беспилотниками. «Это не в нашей компетенции, и это прерогатива Министерства обороны», – подчеркнул он. Таким образом он ответил на вопрос, является ли этот инцидент провокацией, чтобы втянуть Варшаву в конфликт с Москвой.