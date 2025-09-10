НАТО применило 4-ю статью договора из-за беспилотников в Польше

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сейчас альянс проводит оценку инцидента с падением обломков БПЛА в Польше, передает ТАСС. На пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что альянс пока не дает оценку событиям. При этом он назвал действия России безответственными — «независимо от того, было ли нарушение воздушного пространства преднамеренным или нет».