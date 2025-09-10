Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

НАТО применило 4-ю статью договора из-за беспилотников в Польше

Кремль не комментируют обвинения в нарушении воздушного пространства
Ведомости

Североатлантический альянс ввел в действие ст. 4 договора НАТО после падения обломков беспилотников в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка, передает PAP.

По его словам, уже прошли все необходимые консультации по процедуре. 

Ст. 4 устава НАТО предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов. Это позволяет стране-участнице инициировать обсуждение ситуации в рамках альянса, если она считает себя находящейся под угрозой.

Польский МИД вручит представителю посольства РФ ноту из-за ситуации с дронами

Политика / Международные отношения

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сейчас альянс проводит оценку инцидента с падением обломков БПЛА в Польше, передает ТАСС. На пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что альянс пока не дает оценку событиям. При этом он назвал действия России безответственными — «независимо от того, было ли нарушение воздушного пространства преднамеренным или нет».

В НАТО отметили, что это не единичный случай нарушения воздушного пространства Польши.

В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что дроны были российскими.

Пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецка сообщала, что обнаружили обломки семи беспилотников, а также, предположительно, одной ракеты «неизвестного происхождения».

Главное о ситуации с беспилотниками в Польше

Политика / Международные новости

Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко при этом заявил, что Польше и Литве была передана информация о ночных взаимных атаках дронами между Россией и Украиной. В заявлении указано, что Варшава была проинформирована о «заблудившихся» из-за работы РЭБ беспилотниках.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не прокомментировал ситуацию с влетевшими на территорию Польши беспилотниками. «Это не в нашей компетенции, и это прерогатива Министерства обороны», – подчеркнул он. Таким образом он ответил на вопрос, является ли этот инцидент провокацией, чтобы втянуть Варшаву в конфликт с Москвой.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь