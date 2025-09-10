Газета
Главная / Политика /

Польский МИД вручит представителю посольства РФ ноту из-за ситуации с дронами

Ведомости

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах России Андрея Ордаша для вручения ему ноты протеста из-за нарушения воздушного пространства республики дронами. Это подтвердил представитель ведомства Павел Вроньский агентству PAP.

Ранее Ордаш усомнился в том, что доказательства российского происхождения сбитых над территорией Польши беспилотников будут предоставлены. По его словам, дроны летели со стороны Украины.

В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее небе были сбиты иностранные беспилотники. Туск заявил, что дроны якобы были российскими. В НАТО сообщили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте находится в контакте с польским руководством, альянс проводит тесные консультации с Польшей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию.

