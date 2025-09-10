Временный поверенный России: дроны, вторгшиеся в Польшу, запущены с Украины
Дроны, о которых сообщала Польша, влетели на ее территорию со стороны Украины, заявил временный поверенный в делах России Андрей Ордаш. Его слова передают «РИА Новости».
«Мы знаем одно – эти дроны летели со стороны Украины», – сказал Ордаш.
Ордаша 10 сентября вызвали в министерство иностранных дел Польши на фоне инцидента с беспилотниками в стране. Дипломат выразил сомнение в том, что доказательства российского происхождения сбитых над территорией страны беспилотников будут предоставлены.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что пока сложно определить, был ли прилет беспилотников преднамеренной атакой.
В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Туск заявил, что дроны якобы были российскими. В НАТО заявили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте находится в контакте с польским руководством, альянс проводит тесные консультации с Польшей.
Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Польше и Литве была передана информация о ночных взаимных атаках дронами между Россией и Украиной. В заявлении указано, что Варшава была проинформирована о «заблудившихся беспилотниках». Получив предупреждение, Польша подняла в воздух дежурные силы для реагирования.
Позднее стало известно, что Варшава рассматривает возможность обращения к ст. 4 Североатлантического договора на фоне ситуации с беспилотниками. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.