Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Польши из-за ситуации с БПЛА
Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш вызван в министерство иностранных дел Польши на фоне инцидента с беспилотниками в стране. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Ранее дипломат отмечал, что польская сторона не представила никаких доказательств российского происхождения сбитых над территорией страны беспилотников. Он также выразил сомнение, что подобные доказательства будут предоставлены и в этот раз.
В ночь на 10 сентября в польском небе были сбиты иностранные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дроны якобы принадлежат России. В НАТО заявили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте находится в контакте с польским руководством, альянс проводит тесные консультации с Польшей.
Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Польше и Литве была передана информация о ночных взаимных атаках дронами между Россией и Украиной. В заявлении указано, что Варшава была проинформирована о «заблудившихся беспилотниках». Получив предупреждение, Польша подняла в воздух дежурные силы для реагирования.
Позднее Туск заявил, что Варшава рассматривает возможность обращения к ст. 4 Североатлантического договора на фоне ситуации с беспилотниками.