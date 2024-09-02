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В НАТО сделали замечание Польше за призыв сбивать российские ракеты

Ведомости

Заместитель генсека НАТО Мирч Джоанэ заявил, что в альянсе принято обсуждать потенциально опасные решения. Таким образом он ответил на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о необходимости сбивать ракеты над Украиной, пишет газета Financial Times.

«Мы уважаем суверенное право каждого союзника на обеспечение национальной безопасности. Но в НАТО мы всегда консультируемся, прежде чем ввязываться в то, что может иметь последствия для всех нас», – сказал Джоанэ, отметив, что Польша ранее была безупречна в этом вопросе.

По словам Джоанэ, НАТО намерено помогать Украине, при этом делая «все возможное, чтобы избежать эскалации» конфликта.

2 сентября Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, должны сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство, несмотря на опасения, что эти действия могут втянуть Атлантический альянс в военный конфликт. Министр отметил, что считает нанесение удара по ракетам, направленным в воздушное пространство его страны, законной самообороной, поскольку после пересечения границы есть риск того, что их обломки нанесут значительные повреждения.

30 августа заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский сообщал, что республика не рассматривает возможность сбивать ракеты над украинской территорией. Он отмечал, что западные страны предоставили Украине большое количество средств ПВО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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