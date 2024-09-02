В НАТО сделали замечание Польше за призыв сбивать российские ракеты

2 сентября Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, должны сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство, несмотря на опасения, что эти действия могут втянуть Атлантический альянс в военный конфликт. Министр отметил, что считает нанесение удара по ракетам, направленным в воздушное пространство его страны, законной самообороной, поскольку после пересечения границы есть риск того, что их обломки нанесут значительные повреждения.