Трамп обвинил Киев в перепродаже американских ракет

Ранее Трамп уже критиковал поставки времен Байдена. В марте 2026 г. он заявил, что предшественник «по глупости» бесплатно передал Киеву много вооружений. В декабре 2025 г. он указывал на «огромную проблему с коррупцией» на Украине. Поставки американского оружия Киеву в начале 2026 г. упали почти в пять раз по сравнению со временами Байдена – до $266 млн в месяц. С марта 2022 г. по декабрь 2024 г. США передали Украине помощь примерно на $43,4 млрд.