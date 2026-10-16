Трамп обвинил Киев в перепродаже американских ракет
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продавала ракеты и военное оборудование, полученные при экс-президенте Джо Байдене. Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax.
«Где деньги, которые мы направляли Украине? Где все оборудование? Люди продавали его, Байден давал им ракеты, а их продавали», – заявил Трамп. По его словам, американские ракеты перепродавались на «открытом рынке» после попадания на Украину.
Ранее Трамп уже критиковал поставки времен Байдена. В марте 2026 г. он заявил, что предшественник «по глупости» бесплатно передал Киеву много вооружений. В декабре 2025 г. он указывал на «огромную проблему с коррупцией» на Украине. Поставки американского оружия Киеву в начале 2026 г. упали почти в пять раз по сравнению со временами Байдена – до $266 млн в месяц. С марта 2022 г. по декабрь 2024 г. США передали Украине помощь примерно на $43,4 млрд.
10 октября Трамп резко раскритиковал Зеленского, заявив, что Украине нужен новый президент.