Трамп вновь раскритиковал Байдена за поставки оружия Украине

По словам Трампа, предыдущая администрация передала за рубеж значительное количество американского оружия. При этом он подчеркнул, что его собственная политика отличается. «Мы обладаем высококлассными [вооружениями]. Многие из них были бесплатно отданы по глупости Байденом, по большой глупости. И я – целиком за Украину, но они отдали много», – сказал президент (цитата по ТАСС).