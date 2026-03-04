Трамп вновь раскритиковал Байдена за поставки оружия Украине
Предыдущий президент США Джо Байден «по глупости» бесплатно передал Украине очень много вооружений, заявил президент Дональд Трамп. Об этом он сказал на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.
По словам Трампа, предыдущая администрация передала за рубеж значительное количество американского оружия. При этом он подчеркнул, что его собственная политика отличается. «Мы обладаем высококлассными [вооружениями]. Многие из них были бесплатно отданы по глупости Байденом, по большой глупости. И я – целиком за Украину, но они отдали много», – сказал президент (цитата по ТАСС).
Президент также опроверг сообщения о возможной нехватке вооружений у США на фоне военной операции против Ирана. По его словам, американские вооруженные силы располагают значительными запасами боеприпасов, включая ракеты и другие виды вооружений, которые используются в текущей кампании.
Трамп подчеркнул, что необходимые для операции боеприпасы находятся на складах США по всему миру, и заверил, что их запас «фактически неограничен».
Президент США неоднократно критиковал своего предшественника. В ноябре 2025 г. Трамп заявил, что Байден подтолкнул к тому, чтобы на Украине начался конфликт.