Орбан обвинил Байдена в начале украинского конфликта

Ведомости

Бывший президент США Джо Байден подтолкнул к тому, чтобы на Украине начался конфликт, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Байден фактически подтолкнул к тому, чтобы эта война началась», – отметил он в разговоре с журналистами перед началом переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что рассчитывает на завершение кризиса «в ближайшем будущем». Он в очередной раз напомнил, что «унаследовал» этот конфликт. Глава Белого дома также отметил, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште все еще возможны. До этого лидеры договаривались о встрече, но Трамп отменил ее.

