Орбан обвинил Байдена в начале украинского конфликта

Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что рассчитывает на завершение кризиса «в ближайшем будущем». Он в очередной раз напомнил, что «унаследовал» этот конфликт. Глава Белого дома также отметил, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште все еще возможны. До этого лидеры договаривались о встрече, но Трамп отменил ее.