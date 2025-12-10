Трамп призвал Зеленского быть реалистом в вопросе урегулирования конфликта
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть реалистом. Киев теряет огромное количество людей, 82% украинцев требуют заключить мирное соглашение с Россией. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе круглого стола. Трансляцию проводит Белый дом в соцсети X.
Он также заявил, что проведение выборов на Украине не бросит тень «ни на кого». Трамп отметил, что в стране существует проблема с коррупцией, в связи с чем граждане задаются вопросом о президентских выборах.
«Это не бросание тени ни на кого, но у них там огромная проблема с коррупцией. И люди спрашивают: когда будут выборы? Будут ли они вообще? Или они просто собираются продолжать так дальше?», – заявил американский лидер.
10 декабря Зеленский предложил Верховной раде разработать законы о выборах во время действия в стране военного положения. «Если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах на Украине – о выборах в условиях правового режима военного положения, мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение», – сказал он.