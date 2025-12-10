Газета
Главная / Политика /

Зеленский предложил Раде разработать закон о выборах во время военного положения

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде разработать законы о выборах во время действия в стране военного положения. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах на Украине – о выборах в условиях правового режима военного положения, мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение», – сказал украинский лидер.

9 декабря в интервью Politico президент США Дональд Трамп призвал провести выборы на Украине. Американский лидер выразил мнение, что Украина «не особенно преуспевает» в последнее время, и назвал момент важным для выборов.

В тот же день Зеленский заявил, что готов изменить закон о выборах для их проведения. «Я прошу сейчас США помочь мне, можно с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие 60–90 дней Украина будет готова к выборам», – сказал он.

