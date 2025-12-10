Газета
Главная / Политика /

Песков: РФ пока не обсуждала с США заявления Зеленского о готовности к выборам

Ведомости

Россия пока не обсуждала с США последние заявления украинского лидера Владимира Зеленского о его готовности к проведению выборов. Об этом в ходе брифинга рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, заявление Зеленского «достаточно новое», поэтому Москва еще не успела обсудить его с какими-либо сторонами.

«Это то, о чем давно, собственно говоря, говорил президент Путин, это то, о чем совсем недавно говорил президент Трамп. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события в этом направлении», – подчеркнул Песков.

9 декабря Зеленский заявил, что готов изменить закон о выборах, если США и европейские партнеры обеспечат безопасность процесса. По его словам, тогда в следующие 60–90 дней «Украина будет готова к выборам». Украинский лидер сообщил, что обратился к депутатам с просьбой подготовить предложения о корректировке закона «О выборах во время военного положения».

Президентские выборы на Украине должны были пройти весной 2024 г., однако были перенесены из-за действия военного положения. Непроведение голосования стало основанием для Москвы ставить под сомнение легитимность Зеленского.

9 декабря президент США Дональд Трамп также призвал организовать выборы на Украине. Он заявил, что отсутствие выборов противоречит демократическим принципам, и отметил, что украинский народ «должен иметь право выбора».

