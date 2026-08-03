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Поставки американского оружия Киеву упали почти в пять раз со времен Байдена

Ведомости

Поставки оружия из США на Украину в начале 2026 г. сократились почти в пять раз относительно периода президентства Джо Байдена, подсчитало «РИА Новости» на основе отчета для американского конгресса.

С марта 2022 г. по декабрь 2024 г. США передали Киеву помощь примерно на $43,4 млрд. Среднемесячный объем при Байдене составлял около $1,28 млрд.

Когда в Белом доме произошла смена власти, новые поставки из арсеналов Пентагона прекратились. О последнем таком пакете было объявлено 9 января 2025 г. После этого снабжение велось исключительно по уже заключенным долгосрочным контрактам USAI. В первом квартале 2026 г. подрядчикам выплатили $797 млн – около $266 млн в месяц, что почти в пять раз меньше, чем при Байдене.

28 июля президент США Дональд Трамп и лидер Украины Владимир Зеленский провели встречу. Зеленский тогда назвал разговор с Трампом хорошим и поблагодарил его за поддержку. По его словам, они обсудили лицензии на производство перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и «некоторые другие идеи, которые могут помочь», а также «говорили о дипломатии». 31 июля Трамп заявил Financial Times (FT), что еще не решил, выдаст ли Вашингтон Киеву лицензию на производство ракет Patriot, но такая возможность обсуждается.

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