Поставки американского оружия Киеву упали почти в пять раз со времен Байдена

28 июля президент США Дональд Трамп и лидер Украины Владимир Зеленский провели встречу. Зеленский тогда назвал разговор с Трампом хорошим и поблагодарил его за поддержку. По его словам, они обсудили лицензии на производство перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и «некоторые другие идеи, которые могут помочь», а также «говорили о дипломатии». 31 июля Трамп заявил Financial Times (FT), что еще не решил, выдаст ли Вашингтон Киеву лицензию на производство ракет Patriot, но такая возможность обсуждается.