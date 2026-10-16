Трамп снова сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Барнумом
Президент США Дональд Трамп опять сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с основателем бродячего цирка Финеасом Тейлором Барнумом. Американский лидер сказал об этом в интервью телеканалу Newsmax.
«Я называю его [Зеленского] Ф.Т. Барнумом», – сказал Трамп.
В марте Трамп, обвиняя бывшего американского лидера Джо Байдена в раздаривании оружия Украине, также назвал Зеленского украинским Барнумом.
Барнум был американским предпринимателем и шоуменом XIX в. Он создал музей диковин в Нью-Йорке и основал знаменитый бродячий цирк. Барнума называют одним из родоначальников современного шоу-бизнеса и агрессивного PR.