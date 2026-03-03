Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка

«Сонный Джо Байден тратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все украинскому Ф. Т. Барнуму (Зеленскому!). Сотни миллиардов долларов. И, хотя он раздал так много сверхвысокого качества (бесплатно!), он не потрудился заменить его», – написал Трамп в соцсети TruthSocial.