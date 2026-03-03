Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка

Ведомости

Президент США Дональд Трамп, обвиняя бывшего американского лидера Джо Байдена в раздаривании оружия Украине, назвал руководителя страны Владимира Зеленского украинским Финеасом Тейлором Барнумом. Этот человек был основателем бродячего цирка в XIX в. в США.

«Сонный Джо Байден тратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все украинскому Ф. Т. Барнуму (Зеленскому!). Сотни миллиардов долларов. И, хотя он раздал так много сверхвысокого качества (бесплатно!), он не потрудился заменить его», – написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Барнум был американским предпринимателем и шоуменом XIX в. Он создал музей диковин в Нью-Йорке, а также основал знаменитый бродячий цирк. Барнума называют одним из родоначальников современного шоу-бизнеса и агрессивного PR.

Трамп также заявил, что у США есть неограниченные запасы вооружений. Он подчеркнул, что страна благодаря этому может вести войны «вечно» и успешно.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её