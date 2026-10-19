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Рубио заявил об обсуждении встречи Трампа, Путина и Си на АТЭС

Сергей Пахомов
Department of State / Flickr
Department of State / Flickr

Возможность встречи президента США Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС обсуждается. Об этом журналистам сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Я не знаю, было ли что-то окончательно согласовано, но президент ясно дал понять, что он хотел бы, чтобы конфликт на Украине закончился», – заявил Рубио (цитата по Reuters).

19 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил The Wall Street Journal, что Россия, США и Китай признают гипотетическую возможность трехсторонней встречи. Он уточнил, что пока нет четкого понимания насчет таких переговоров.

1 октября Путин заявил на пленарной сессии клуба «Валдай», что поддерживает трехстороннюю встречу с президентами США и Китая Трампом и Си Цзиньпином. Но для ее проведения, по словам Путина, нужна повестка дня.

Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября 2026 г. в Шэньчжэне. Путин и Си Цзиньпин уже договорились о двусторонней встрече. 29 сентября помощник президента Юрий Ушаков говорил, что проработка встречи Путина и Трампа на саммите еще не началась.

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