Рубио заявил об обсуждении встречи Трампа, Путина и Си на АТЭС

Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября 2026 г. в Шэньчжэне. Путин и Си Цзиньпин уже договорились о двусторонней встрече. 29 сентября помощник президента Юрий Ушаков говорил, что проработка встречи Путина и Трампа на саммите еще не началась.