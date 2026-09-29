Ушаков: проработка возможной встречи Путина и Трампа на АТЭС не началась

27 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил встречу Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС. Он подчеркнул, что пока не может сказать, «будет ли это отдельная трехсторонняя встреча или это будут двусторонние встречи». Представитель Кремля также отметил, что Путин и Си Цзиньпин уже договорились о встрече.