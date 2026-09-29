Ушаков: проработка возможной встречи Путина и Трампа на АТЭС не началась
Проработка возможной встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите АТЭС в ноябре не началась, заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Пока еще не началась. Мы приглашение получили», – сказал он.
27 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил встречу Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС. Он подчеркнул, что пока не может сказать, «будет ли это отдельная трехсторонняя встреча или это будут двусторонние встречи». Представитель Кремля также отметил, что Путин и Си Цзиньпин уже договорились о встрече.
29 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что ведомство пока не располагает информацией о возможности проведения трехсторонней встречи. Он добавил, что Китай готов сотрудничать с участниками АТЭС для содействия экономическому росту в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября 2026 г. в Шэньчжэне в Китае.