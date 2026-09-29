МИД КНР пока не располагает данными о трехсторонней встрече на АТЭС
МИД КНР пока не располагает информацией о возможности проведения трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае. Об этом 29 сентября на брифинге заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь, передает ТАСС.
Го отметил, что Китай как принимающая сторона готов сотрудничать с участниками АТЭС для достижения результатов в рамках председательства страны и содействия экономическому росту в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отвечая на вопрос о возможных переговорах трех лидеров, дипломат заявил, что «у меня на данный момент нет информации, которую я мог бы предоставить».
27 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС. По его словам, форум даст лидерам возможность провести переговоры на его полях, но пока неизвестно, состоится отдельная трехсторонняя встреча или двусторонние переговоры. Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне.
9 сентября Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом возможности трехстороннего саммита с участием Китая. 31 июля посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев назвал встречу лидеров России, США и Китая на АТЭС реализуемой, отметив при этом, что говорить о конкретных переговорах преждевременно.