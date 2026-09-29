МИД КНР пока не располагает данными о трехсторонней встрече на АТЭС

Го отметил, что Китай как принимающая сторона готов сотрудничать с участниками АТЭС для достижения результатов в рамках председательства страны и содействия экономическому росту в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отвечая на вопрос о возможных переговорах трех лидеров, дипломат заявил, что «у меня на данный момент нет информации, которую я мог бы предоставить».