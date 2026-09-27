Песков допустил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС

Что касается возможного участия в саммите АТЭС в Китае, который пройдет 18–19 ноября 2026 г. в Шэньчжэне, Путин пояснил, что окончательно еще не определился, это будет зависеть от ситуации в России, но у него есть приглашение, и он настроен принять участие, о чем сказал председателю КНР Си Цзиньпину.