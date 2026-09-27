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Песков допустил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС

Татьяна Мозолевская

Президент России Владимир Путин может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в интервью Павлу Зарубину.

По словам Пескова, предстоящий саммит предоставит лидерам возможность встретиться на его полях. «Будет ли это отдельная трехсторонняя встреча или это будут двусторонние встречи, сказать трудно», – отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин и Си Цзиньпин уже договорились о встрече в Китае. «Посмотрим, но возможность сейчас, можно сказать, однозначно такая им представится», – сказал он.

25 сентября президент РФ Владимир Путин констатировал, что отношения России с США сегодня сведены почти к нулю. При этом Россия приветствует переговоры между США и Китаем, поскольку это две крупнейшие экономики и их договоренности повлияют на всю мировую экономику, включая Россию. С Китаем у России товарооборот составляет $240 млрд и растет.

Что касается возможного участия в саммите АТЭС в Китае, который пройдет 18–19 ноября 2026 г. в Шэньчжэне, Путин пояснил, что окончательно еще не определился, это будет зависеть от ситуации в России, но у него есть приглашение, и он настроен принять участие, о чем сказал председателю КНР Си Цзиньпину.

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