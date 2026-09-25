Путин высказался о возможности переговоров с Украиной и поездке на саммит АТЭС

«Смотрите, это тот случай, знаете, как у нас в шутку говорят: цирк уехал, а клоуны остались», – сказал он. Президент подчеркнул, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой, у нее нет таких планов и побудительных мотивов. Проблему нарушения прав русскоязычного населения в Прибалтике Москва будет решать в гуманитарном и международно-правовом поле, не применяя других инструментов. Нагнетание ситуации, по словам Путина, объясняется желанием использовать Украину как пушечное мясо и инструмент борьбы с Россией, чтобы не допустить ее развития.