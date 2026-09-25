Путин высказался о возможности переговоров с Украиной и поездке на саммит АТЭС

Путин высказался о возможности переговоров с Украиной и поездке на саммит АТЭСПрезидент ответил на вопросы журналистов после выступления на Форуме объединенных культур в Петербурге
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с журналистами в Санкт-Петербурге, где он выступил на Форуме объединенных культур, заявил, что предложения по мирному урегулированию украинского кризиса остаются на столе. Однако после массированной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву и другие регионы в день голосования Россия «как следует подумает» о дальнейших шагах.
Он также прокомментировал удары по избирательным участкам, ситуацию с морской блокадой, отношения с США и Китаем и другие вопросы. «Ведомости» собрали главные заявления российского лидера.
Переговоры и попытки сорвать выборы
Путин напомнил, что украинская сторона прервала переговоры в Стамбуле, но за пару недель до выборов в Госдуму заявила о готовности их возобновить. Россия ответила, что до выборов это вряд ли возможно, а после – будет готова. Однако в ночь с 19 на 20 сентября, в основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве: свыше 1600 беспилотников вошли практически в московскую зону.
Были нанесены удары по избирательным участкам в России, в одном месте участок находился в школе, школа практически разрушена. Также ВСУ атаковали жилые дома председателей территориальных избирательных комиссий: в одном случае председатель, ее муж и ребенок получили ранения, в другом – председатель погибла. «После всего того, что они сделали, мы еще подумаем, как следует, что нам нужно предпринять в ответ», – сказал Путин, добавив, что все решения, включая возможное возобновление переговорного процесса, будут приниматься исходя из интересов России.
О перемирии и ответных ударах
По словам президента, сейчас Киев активно поднимает вопрос о перемирии по нескольким направлениям: энергетическому, воздушному и по прекращению блокады черноморского побережья.
«Это что, игрушки, что ли? Это детские игры?» – отметил Путин. Он подчеркнул, что ответные действия российских Вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что тот снова заговорил о перемирии. «Они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают для них положение», – заявил президент.
Он добавил, что Украина повредила свыше 100 судов в Черном море, как российских, так и под иностранными флагами, но Россия все восстановила. Кроме того, глава государства напомнил об ударах ВСУ по гражданским объектам, таким как склады маркетплейсов Wildberries и Ozon.
Об Эстонии и Западе
Комментируя заявления министра обороны Эстонии Мартина Херема о готовности убивать русских и о том, что на Россию экономически выгоднее напасть самим, Путин назвал подобные высказывания «безумием» и «целенаправленной провокацией».
«Смотрите, это тот случай, знаете, как у нас в шутку говорят: цирк уехал, а клоуны остались», – сказал он. Президент подчеркнул, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой, у нее нет таких планов и побудительных мотивов. Проблему нарушения прав русскоязычного населения в Прибалтике Москва будет решать в гуманитарном и международно-правовом поле, не применяя других инструментов. Нагнетание ситуации, по словам Путина, объясняется желанием использовать Украину как пушечное мясо и инструмент борьбы с Россией, чтобы не допустить ее развития.
«Они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией, для того чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперед», – указал президент.
Отношения с США и Китаем
Путин констатировал, что отношения России с США сегодня сведены почти к нулю. При этом Россия приветствует переговоры между США и Китаем, поскольку это две крупнейшие экономики, и их договоренности повлияют на всю мировую экономику, включая Россию. С Китаем у России товарооборот составляет $240 млрд и растет.
Что касается возможного участия в саммите АТЭС в Китае (пройдет 18-19 ноября 2026 г. в Шэньчжэне), Путин пояснил, что окончательно еще не определился, это будет зависеть от ситуации в России, но у него есть приглашение, и он настроен принять участие, о чем сказал председателю КНР Си Цзиньпину.