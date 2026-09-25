«Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия»Владимир Путин выступил на Форуме объединенных культур
Владимир Путин 25 сентября выступил на пленарном заседании Международного форума объединенных культур, который проходит в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Девизом нынешнего форума, который проходит в 12-й раз, стала фраза «Объединенные культуры – общие ценности». По словам президента, такие слова «созвучны истории нашей Северной столицы и темам Года единства народов России, который мы проводим в этом году».
«Архитектура Санкт-Петербурга, его музеи и театры, проспекты и скверы отражают способность культуры гармонично переплетать и обогащать самые разные традиции, мировоззрения, творческие школы, а Год единства народов России подчеркивает, напоминает, заявляет о непреходящей ценности многообразия и согласия», – сказал президент. Россия развивалась как пространство взаимодействия народов, поэтому единство для россиян – это сплоченность, которая построена на развитии каждого народа.
«Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия, служит важнейшим и незаменимым средством коммуникации и диалога там, где политические, экономические связи заморожены, поставлены на стоп из-за разного рода противоречий, санкций, ограничений», – заявил президент. По его словам, подлинное искусство, как классическое, так и современное, принадлежит всем, а общие ценности становятся точками опоры – это достоинство, семья, историческая память, творчество, созидательный труд.
В программе форума появилось молодежное направление, что важно, поскольку помогает культуре оставаться пространством, где продолжается диалог стран, и помогает находить общие смыслы там, «где кажется, что различий больше, чем точек соприкосновения». Путин напомнил, что в разных странах идут программы «Русских сезонов» и перекрестные года культуры России, российские артисты участвуют в международных фестивалях, а в Россию приезжают на гастроли зарубежные артисты.
Россия открыта к взаимодействию в сфере культуры, готова делиться эффективными практиками, сказал президент, приведя в пример «Пушкинскую карту», которая позволяет молодым людям посещать музеи, театры, концерты бесплатно. Сказал президент и о создании цифровых архивов в селах и малых городах, в которых собираются воспоминания жителей и фотографии. Подобные архивы могут стать одним из инструментов сохранения нематериального мирового наследия.
В России действует Стратегия государственной культурной политики до 2030 г., напомнил Путин. Также разрабатываются стратегии развития отраслей культуры, они уже действуют в библиотечном деле и креативной индустриях, планируются в архивной, театральной и музейной сферах. Президент также подчеркнул, что образование в сфере культуры в России – одно из лучших в мире, а выпускников вузов принимают самые известные труппы, оркестры и музеи мира. Россия строит культуру не как привилегию, а как право и возможность для каждого, и страна готова делиться своим опытом, сказал президент.