«Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия»

В России действует Стратегия государственной культурной политики до 2030 г., напомнил Путин. Также разрабатываются стратегии развития отраслей культуры, они уже действуют в библиотечном деле и креативной индустриях, планируются в архивной, театральной и музейной сферах. Президент также подчеркнул, что образование в сфере культуры в России – одно из лучших в мире, а выпускников вузов принимают самые известные труппы, оркестры и музеи мира. Россия строит культуру не как привилегию, а как право и возможность для каждого, и страна готова делиться своим опытом, сказал президент.