Путин: «Пушкинскую карту» легко адаптировать для любой страны

Он пояснил иностранным участникам форума, что эта программа позволяет российской молодежи в возрасте от 14 до 21 года посещать разные культурные учреждения за счет государства. Президент отметил, что таким образом культура встраивается в повседневность школьников и студентов, предоставляя возможность ее осмысления через личный опыт.