Путин: «Пушкинскую карту» легко адаптировать для любой страны
«Пушкинскую карту» можно легко приспособить для любой страны в мире. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.
«Россия всегда открыта к самому тесному взаимодействию в сфере культуры, в том числе предлагая свои эффективные практики, такие, к примеру, как "Пушкинская карта», – заявил российский лидер.
Он пояснил иностранным участникам форума, что эта программа позволяет российской молодежи в возрасте от 14 до 21 года посещать разные культурные учреждения за счет государства. Президент отметил, что таким образом культура встраивается в повседневность школьников и студентов, предоставляя возможность ее осмысления через личный опыт.
24 сентября в Петербурге начал работу XII Международный форум объединенных культур. В течение трех дней мероприятие объединит ведущих деятелей культуры, представителей органов власти, международных организаций и профессионального сообщества из десятков стран.
7 июля Минкульт внес проект постановления об увеличении номинал Пушкинской карты с 5000 до 7000 руб. Кроме того, документ предусматривает расширение программы: владельцы Пушкинской карты смогут оплачивать посещение государственных цирков.