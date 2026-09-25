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Главная / Политика /

Путин: «Пушкинскую карту» легко адаптировать для любой страны

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

«Пушкинскую карту» можно легко приспособить для любой страны в мире. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Россия всегда открыта к самому тесному взаимодействию в сфере культуры, в том числе предлагая свои эффективные практики, такие, к примеру, как "Пушкинская карта», – заявил российский лидер.

Он пояснил иностранным участникам форума, что эта программа позволяет российской молодежи в возрасте от 14 до 21 года посещать разные культурные учреждения за счет государства. Президент отметил, что таким образом культура встраивается в повседневность школьников и студентов, предоставляя возможность ее осмысления через личный опыт.

24 сентября в Петербурге начал работу XII Международный форум объединенных культур. В течение трех дней мероприятие объединит ведущих деятелей культуры, представителей органов власти, международных организаций и профессионального сообщества из десятков стран.

7 июля Минкульт внес проект постановления об увеличении номинал Пушкинской карты с 5000 до 7000 руб. Кроме того, документ предусматривает расширение программы: владельцы Пушкинской карты смогут оплачивать посещение государственных цирков.

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