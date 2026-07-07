Минкульт предложил увеличить номинал Пушкинских карт до 7000 рублей

Программа «Пушкинская карта» действует с сентября 2021 г. С 1 января 2022 г. ее ежегодный номинал составляет 5000 руб., которые можно потратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и других учреждений культуры. Оформить карту могут граждане России в возрасте от 14 до 22 лет включительно.