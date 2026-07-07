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Главная / Общество /

Минкульт предложил увеличить номинал Пушкинских карт до 7000 рублей

Ведомости

Минкультуры предложило увеличить номинал Пушкинской карты с 5000 до 7000 руб. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ также предусматривает расширение программы: владельцы Пушкинской карты смогут оплачивать посещение государственных цирков. При этом на покупку билетов в цирки можно будет направить не более 2000 руб. от общего лимита. Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 сентября.

25 февраля премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что Пушкинской картой пользуются почти 13 млн молодых людей. По его словам, за пять лет действия программы по ней было приобретено более 100 млн билетов, а сама инициатива способствовала росту посещаемости культурных мероприятий молодежью.

Программа «Пушкинская карта» действует с сентября 2021 г. С 1 января 2022 г. ее ежегодный номинал составляет 5000 руб., которые можно потратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и других учреждений культуры. Оформить карту могут граждане России в возрасте от 14 до 22 лет включительно.

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