Мишустин: Пушкинской картой пользуются почти 13 млн человек
Пушкинской картой пользуются почти 13 млн молодых людей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме.
«Почти 13 млн человек уже пользуются Пушкинской картой, благодаря которой молодые люди все больше посещают культурные события и смотрят отечественные фильмы», – сказал он.
За пять лет было приобретено свыше 100 млн билетов, рассказал премьер. Мишустин сообщил, в прошлом году сборы кинотеатров превысили 50 млрд руб.
Государственная программа «Пушкинская карта» действует с сентября 2021 г. Депозит Пушкинской карты с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно тратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др. Оформить Пушкинскую карту могут граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет включительно.
В феврале 2025 г. в Минкультуры сообщили, что молодые россияне приобрели по Пушкинской карте свыше 83 млн билетов на сумму 41 млрд руб. с 2021 г.