Мишустин: Пушкинской картой пользуются почти 13 млн человек

Государственная программа «Пушкинская карта» действует с сентября 2021 г. Депозит Пушкинской карты с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно тратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др. Оформить Пушкинскую карту могут граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет включительно.