По «Пушкинской карте» с 2021 года продано билетов на 41 млрд рублей
Молодые россияне приобрели по «Пушкинской карте» свыше 83 млн билетов на сумму 41 млрд руб. с 2021 г. Об этом сообщила статс-секретарь – замминистра культуры РФ Жанна Алексеева в ходе выступления на форуме по креативным индустриям и интеллектуальной собственности «Закон о креативных индустриях: перспективы реализации».
Участниками программы стали 11,6 млн россиян в возрасте от 14 до 22 лет. К программе подключены порядка 12 000 организаций культуры. За четыре года было приобретено более 83,8 млн билетов на общую сумму 41 млрд руб.
«Это тоже превышает все те планы, которые были когда мы формировали проект. Хочу отметить, что почти в два с половиной раза [больше] у нас присоединений культуры произошло по сравнению с тем, как мы планировали [в 2021 г.]», – подчеркнула она.
Программа «Пушкинская карта» была запущена в сентябре 2021 г. для молодых граждан России. Это является совместным проектом Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Депозит «Пушкинской карты» с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно тратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др.
Министр культуры РФ Ольга Любимова в ноябре 2024 г. говорила, что участниками программы «Пушкинская карта» стали 11 млн россиян, в общей сложности по программе продано более 75 млн билетов на сумму 36,4 млрд руб. Она отмечала, что программа охватила 80% молодежи по всей стране, а в некоторых российских регионах к программе подключились свыше 95% молодых людей.