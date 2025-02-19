Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

По «Пушкинской карте» с 2021 года продано билетов на 41 млрд рублей

Ведомости

Молодые россияне приобрели по «Пушкинской карте» свыше 83 млн билетов на сумму 41 млрд руб. с 2021 г. Об этом сообщила статс-секретарь – замминистра культуры РФ Жанна Алексеева в ходе выступления на форуме по креативным индустриям и интеллектуальной собственности «Закон о креативных индустриях: перспективы реализации».

Участниками программы стали 11,6 млн россиян в возрасте от 14 до 22 лет. К программе подключены порядка 12 000 организаций культуры. За четыре года было приобретено более 83,8 млн билетов на общую сумму 41 млрд руб.

«Это тоже превышает все те планы, которые были когда мы формировали проект. Хочу отметить, что почти в два с половиной раза [больше] у нас присоединений культуры произошло по сравнению с тем, как мы планировали [в 2021 г.]», – подчеркнула она.

Программа «Пушкинская карта» была запущена в сентябре 2021 г. для молодых граждан России. Это является совместным проектом Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Депозит «Пушкинской карты» с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно тратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в ноябре 2024 г. говорила, что участниками программы «Пушкинская карта» стали 11 млн россиян, в общей сложности по программе продано более 75 млн билетов на сумму 36,4 млрд руб. Она отмечала, что программа охватила 80% молодежи по всей стране, а в некоторых российских регионах к программе подключились свыше 95% молодых людей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных