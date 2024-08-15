В России могут запустить книжный аналог «Пушкинской карты» для дошкольников

В России могут запустить книжный аналог «Пушкинской карты» для дошкольниковИнициативу с книжной индустрией обсуждает советник президента Елена Ямпольская
Советник президента Елена Ямпольская летом 2024 г. начала обсуждать с книжными издателями возможность запуска новой госпрограммы популяризации книг среди детей дошкольного возраста по аналогии с программой «Пушкинская карта» (распространяется на россиян в возрасте от 14 до 22 лет). Об этом рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с ходом обсуждений по данной программе, информацию подтвердил топ-менеджер одного из крупных книжных издательств.
Действие книжной карты на текущий момент предлагается распространить на маркетплейсы: на них планируется маркировать дошкольную литературу, которую можно будет приобрести в рамках новой госпрограммы, пояснил собеседник «Ведомостей», знакомый с деталями обсуждений. Номинал карты для покупки книг, уточнил он, пока не утвержден, но обсуждается вариант, что он может составить до 3000 руб. в год. Вопрос о том, какое ведомство может быть назначено профильным в рамках этой программы, по его словам, пока не поднимался.