В России могут запустить книжный аналог «Пушкинской карты» для дошкольников

Действие книжной карты на текущий момент предлагается распространить на маркетплейсы: на них планируется маркировать дошкольную литературу, которую можно будет приобрести в рамках новой госпрограммы, пояснил собеседник «Ведомостей», знакомый с деталями обсуждений. Номинал карты для покупки книг, уточнил он, пока не утвержден, но обсуждается вариант, что он может составить до 3000 руб. в год. Вопрос о том, какое ведомство может быть назначено профильным в рамках этой программы, по его словам, пока не поднимался.