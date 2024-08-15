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В России могут запустить книжный аналог «Пушкинской карты» для дошкольников

Инициативу с книжной индустрией обсуждает советник президента Елена Ямпольская
Дмитрий Игнатьев
Номинал карты для покупки книг пока не утвержден, но обсуждается вариант, что он может составить до 3000 руб. в год/ Владимир Вяткин / РИА Новости

Советник президента Елена Ямпольская летом 2024 г. начала обсуждать с книжными издателями возможность запуска новой госпрограммы популяризации книг среди детей дошкольного возраста по аналогии с программой «Пушкинская карта» (распространяется на россиян в возрасте от 14 до 22 лет). Об этом рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с ходом обсуждений по данной программе, информацию подтвердил топ-менеджер одного из крупных книжных издательств.

Действие книжной карты на текущий момент предлагается распространить на маркетплейсы: на них планируется маркировать дошкольную литературу, которую можно будет приобрести в рамках новой госпрограммы, пояснил собеседник «Ведомостей», знакомый с деталями обсуждений. Номинал карты для покупки книг, уточнил он, пока не утвержден, но обсуждается вариант, что он может составить до 3000 руб. в год. Вопрос о том, какое ведомство может быть назначено профильным в рамках этой программы, по его словам, пока не поднимался.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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