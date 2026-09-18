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Главное из заявлений Путина на награждении работников ОПК

Выпуск боеприпасов вырос в 22 раза, рассказал президент
Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград работникам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) рассказал о росте производства вооружений, обеспечении потребностей армии и увеличении портфеля экспортных заказов. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля в преддверии Дня оружейника, который отмечается 19 сентября.

Глава государства заявил, что российский ОПК включает более 5000 организаций, в которых работают свыше 3,5 млн человек. По его словам, работники отрасли вносят «огромный вклад» в обеспечение обороноспособности и безопасности страны.

Оружие для спецоперации

С начала специальной военной операции российские оборонные предприятия значительно увеличили объемы производства, заявил Путин. По его словам, выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, включая высокоточные ракеты и снаряды, выросли более чем в 22 раза.

Поставки радиолокационных станций увеличились почти в пять раз, бронетанкового вооружения – в 2,5 раза. Производство беспилотников, в зависимости от их класса, выросло в несколько раз, а по отдельным категориям – в десятки раз.

ОПК и потребности армии

Президент заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс обеспечивает не только потребности войск, участвующих в боевых действиях. «ОПК направляет оружие и технику не только на фронт. В полном объеме закрываются все потребности Вооруженных сил и всех силовых ведомств вообще», – отметил Путин.

Он также заявил, что российские вооружения и военная техника считаются одними из наиболее надежных и эффективных в мире.

Портфель экспортных заказов

Россия продолжает занимать позиции среди лидеров мирового рынка вооружений, заявил президент. По его словам, одновременно с выполнением внутренних заказов растут объемы контрактов с иностранными заказчиками.

«Растет и портфель экспортных заказов. На сегодняшний день он превысил $70 млрд», – сообщил Путин.

Путин призвал укреплять технологический суверенитет ОПК

Президент заявил, что российской оборонной промышленности необходимо продолжать развитие на фоне современных вызовов. «Важно развивать все позитивные тенденции в ОПК, обеспечить его устойчивую работу, создавать новые заделы, укреплять технологический, производственный суверенитет России», – сказал он.

Путин выразил уверенность, что поставленные перед отраслью задачи будут выполнены.

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