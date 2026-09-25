Путин назвал образование в сфере культуры в России одним из лучших в мире
Фундаментальное образование в сфере культуры в России является одним из лучших в мире, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
«Мы можем об этом с гордостью и прямо сказать», – отметил президент.
25 сентября Путин заявил, что в России готовят стратегии развития музейной, театральной и архивной сфер. По его словам, стране нужны режиссеры, кураторы и другие деятели культуры, которые одновременно понимают искусство и чувствуют современную аудиторию.
Тогда же президент сказал, что культура помогает преодолевать противоречия между странами. По его словам, культура способна «наводить мосты» даже при наличии разногласий и сохранять возможности для диалога.