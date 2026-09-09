Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС в 2027 году

Путин, в свою очередь, отметил, что между Россией и Вьетнамом сложились особые отношения дружбы, взаимопонимания и сотрудничества. Российский лидер подчеркнул, что такие особые отношения сложились еще со времен борьбы Вьетнама за суверенитет.