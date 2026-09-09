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Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС в 2027 году

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент Вьетнама То Лам пригласил президента России Владимира Путина посетить Вьетнам и принять участие в саммите АТЭС, который пройдет в ноябре 2027 г.

«Позвольте пригласить товарища президента Владимира Владимировича Путина посетить Вьетнам и принять участие в саммите АТЭС», – заявил То Лам по итогам переговоров.

9 сентября Путин провел встречу с То Ламом. Иностранный лидер заявил, что Вьетнам придает большое значение развитию отношений с Россией и считает их приоритетными.

Путин, в свою очередь, отметил, что между Россией и Вьетнамом сложились особые отношения дружбы, взаимопонимания и сотрудничества. Российский лидер подчеркнул, что такие особые отношения сложились еще со времен борьбы Вьетнама за суверенитет.

Также Путин сообщил, что Россия планирует в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама.

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