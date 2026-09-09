Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС в 2027 году
Президент Вьетнама То Лам пригласил президента России Владимира Путина посетить Вьетнам и принять участие в саммите АТЭС, который пройдет в ноябре 2027 г.
«Позвольте пригласить товарища президента Владимира Владимировича Путина посетить Вьетнам и принять участие в саммите АТЭС», – заявил То Лам по итогам переговоров.
9 сентября Путин провел встречу с То Ламом. Иностранный лидер заявил, что Вьетнам придает большое значение развитию отношений с Россией и считает их приоритетными.
Путин, в свою очередь, отметил, что между Россией и Вьетнамом сложились особые отношения дружбы, взаимопонимания и сотрудничества. Российский лидер подчеркнул, что такие особые отношения сложились еще со времен борьбы Вьетнама за суверенитет.
Также Путин сообщил, что Россия планирует в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама.