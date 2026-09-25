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Путин: Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов

Сергей Пахомов
Peter Dejong
Peter Dejong

Россия была готова к тому, чтобы возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму, но Киев попытался атаковать Москву и избирательные участки. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Также глава государства уточнил, что все предложения по дипломатическому урегулированию конфликта уже «на столе», однако России необходимо подумать над тем, что будет соответствовать ее интересам.

25 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что шесть членов УИК погибли во время выборов в результате атак Украины. ЦИК почтила память Ольги Демьяненко из Херсонской области, Елены Астаниной из Запорожской области, Елены Каптыковой, Елены Фоменко и Сергея Смородинова из Белгородской области, а также Натальи Синицыной из ЛНР. Все они входили в состав участковых избирательных комиссий.

21 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал атаки Украины на Россию попыткой сорвать выборы, однако подчеркнул, что у Киева ничего не получилось. «Является и саботажем. Является и попыткой сорвать эти выборы. Никакого эффекта это не возымело», – отметил Песков. 

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