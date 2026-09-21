Песков назвал атаки Украины на Россию попыткой сорвать выборы

21 сентября председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что выборы прошли максимально «чисто», несмотря на все вызовы, угрозы и жертвы. В то же время она назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной и тяжелой за свою политическую карьеру.