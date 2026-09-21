Песков назвал атаки Украины на Россию попыткой сорвать выборы
Украина пыталась сорвать выборы в Госдуму, нанося массированные удары по России, однако это у нее не получилось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Является и саботажем. Является и попыткой сорвать эти выборы. Никакого эффекта это не возымело», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов (цитата по «РИА Новости»).
21 сентября председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что выборы прошли максимально «чисто», несмотря на все вызовы, угрозы и жертвы. В то же время она назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной и тяжелой за свою политическую карьеру.
Согласно сообщению Минобороны РФ, 19 и 20 сентября Украина пыталась провести массированную атаку по территории России с применением БПЛА и крылатых ракет «Фламинго» для срыва выборов в Госдуму. За сутки над российскими регионами были сбиты почти 2000 ударных беспилотников и восемь крылатых ракет большого радиуса действия.