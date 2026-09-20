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Минобороны: Украина пыталась сорвать выборы при помощи ракетной атаки

Антон Потоков
Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Украина 19 и 20 сентября предпринял попытку массированной атаки по территории России с применением беспилотников и крылатых ракет «Фламинго» с целью срыва выборов в Госдуму. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, за сутки над российскими регионами сбит 1951 ударный БПЛА и восемь крылатых ракет большой дальности. Еще одна ракета отклонилась и упала в безлюдной местности. Все запущенные ракеты «Фламинго» уничтожены средствами ПВО на подлете к гражданским объектам Московского региона.

Попытка массированной атаки на Москву провалилась, своих целей противник не достиг, подчеркнули в оборонном ведомстве.

В ответ на атаки по гражданским объектам Вооруженные силы РФ продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве, пообещали в Минобороны.

В ночь на 20 сентября Московская область подверглась масштабной атаке украинских беспилотников. Утром сообщалось о двух погибших – 74-летнем мужчине в Орехово-Зуевском округе и 44-летней женщине в Раменском. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском и Орехово-Зуевском округах, а также в Котельниках. После атаки медпомощь потребовалась 20 людям. На подлете к Москве сбили 338 украинских БПЛА.

Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 15-летняя Эзоза Юсупова и ее 19-летний брат Бехриз пострадали в результате атаки ВСУ в Софьино в Раменском округе Подмосковья, их родители погибли. Власти ищут родственников семьи и решают вопрос с опекой, подросткам окажут необходимую помощь.

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