ВС России уничтожили рекордное количество украинских дронов за сутки
Российские силы ПВО уничтожили рекордный 1951 беспилотник за сутки. Это следует из сводки Минобороны РФ о ходе боевых действий на Украине.
Средствами ПВО также сбито восемь управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго».
Российские войска ударили авиацией и БПЛА по объектам ВСУ в 146 районах.
Ночью над российскими регионами сбили 1110 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны сбили над акваторией Черного моря, а также над территориями Московского региона, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Крыма.