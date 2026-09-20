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ВС России уничтожили рекордное количество украинских дронов за сутки

Антон Потоков
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

Российские силы ПВО уничтожили рекордный 1951 беспилотник за сутки. Это следует из сводки Минобороны РФ о ходе боевых действий на Украине.

Средствами ПВО также сбито восемь управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

Российские войска ударили авиацией и БПЛА по объектам ВСУ в 146 районах.

Ночью над российскими регионами сбили 1110 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны сбили над акваторией Черного моря, а также над территориями Московского региона, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Крыма.

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