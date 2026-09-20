Российские силы ПВО за ночь сбили 1110 украинских беспилотников
Российские силы ПВО минувшей ночью ликвидировали 1110 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ, сообщает Минобороны.
Дроны сбили над акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым.
Масштабной атаке подверглась Московская область. Погибли два человека, шестеро пострадали. В ночь на 20 сентября силы ПВО сбили 338 дронов на подлете к Москве. В московских аэропортах вводили ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Это привело к отменам и задержкам рейсов.