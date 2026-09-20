Российские силы ПВО за ночь сбили 1110 украинских беспилотников

Масштабной атаке подверглась Московская область. Погибли два человека, шестеро пострадали. В ночь на 20 сентября силы ПВО сбили 338 дронов на подлете к Москве. В московских аэропортах вводили ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Это привело к отменам и задержкам рейсов.