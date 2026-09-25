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Путин связал решение об очном участии в саммите АТЭС с ситуацией в России

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент Владимир Путин готов посетить саммит АТЭС, который пройдет с 18 по 19 ноября в Шэньчжэне, однако его визит зависит от обстановки внутри России. Об этом российский лидер сообщил в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Надо определиться еще окончательно, все будет зависеть от ситуации в стране, в нашей стране», – заявил глава государства. По его словам, АТЭС – серьезное мероприятие, поэтому поработать там было бы полезно.

АТЭС - международная межправительственная площадка для диалога и сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее главной целью является содействие устойчивому экономическому росту, углубление экономической интеграции и расширение торговли в регионе

25 сентября президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что поедет в ноябре на саммит АТЭС. Лидеры государств также договорились поддержать проведение саммита G20 в 2026 г. В ходе беседы Трамп и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Украине и Корейском полуострове.

10 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что во время двусторонней встречи Путина и Си Цзиньпина в рамках саммита ШОС они договорились провести обстоятельные переговоры на АТЭС.

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