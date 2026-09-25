Путин связал решение об очном участии в саммите АТЭС с ситуацией в России

25 сентября президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что поедет в ноябре на саммит АТЭС. Лидеры государств также договорились поддержать проведение саммита G20 в 2026 г. В ходе беседы Трамп и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Украине и Корейском полуострове.