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Трамп поедет в Китай на саммит АТЭС в ноябре

Анна Суслова
The White House
The White House

Президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что поедет в ноябре на саммит АТЭС в Китай.  

«Мы посетим. И мы будем много обсуждать», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Лидеры стран также договорились поддержать проведение саммита G20 в 2026 г. В ходе беседы Трамп и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Украине и Корейском полуострове.

24 сентября трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме. В ходе встречи было отмечено, что КНР и США должны поддерживать диалог, совершенствовать механизмы кризисных коммуникаций и избегать конфронтации. Переговоры Трамп назвал «отличной встречей» и добавил, что общественности стоит ожидать «потрясающих вещей». Си Цзиньпин также заявил, что Китай передаст Соединенным Штатам двух панд. Он отметил, что животные являются символом дружбы китайского и американского народов.

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