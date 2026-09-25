Трамп поедет в Китай на саммит АТЭС в ноябре

24 сентября трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме. В ходе встречи было отмечено, что КНР и США должны поддерживать диалог, совершенствовать механизмы кризисных коммуникаций и избегать конфронтации. Переговоры Трамп назвал «отличной встречей» и добавил, что общественности стоит ожидать «потрясающих вещей». Си Цзиньпин также заявил, что Китай передаст Соединенным Штатам двух панд. Он отметил, что животные являются символом дружбы китайского и американского народов.