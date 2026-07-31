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Главная / Политика /

МИД РФ допустил трехстороннюю встречу Путина, Трампа и Си на саммите АТЭС

Ведомости

Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) вполне реализуема, заявил »Известиям» заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

«Пока разговор о конкретных встречах вести преждевременно. Однако, на мой взгляд, такой тройственный контакт был бы весьма полезным», – сказал он.

20 мая помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС. По его словам, если оба президента прибудут в КНР, они могут провести переговоры.

Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Бердыев рассказывал, что нынешний год в АТЭС будет насыщенным и продуктивным. Китай, принимающий форум, выдвинул лозунг о создании процветающего сообщества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и определил три ключевых направления работы – открытость, инновации и сотрудничество.

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