МИД РФ допустил трехстороннюю встречу Путина, Трампа и Си на саммите АТЭС
Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) вполне реализуема, заявил »Известиям» заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.
«Пока разговор о конкретных встречах вести преждевременно. Однако, на мой взгляд, такой тройственный контакт был бы весьма полезным», – сказал он.
20 мая помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС. По его словам, если оба президента прибудут в КНР, они могут провести переговоры.
Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Бердыев рассказывал, что нынешний год в АТЭС будет насыщенным и продуктивным. Китай, принимающий форум, выдвинул лозунг о создании процветающего сообщества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и определил три ключевых направления работы – открытость, инновации и сотрудничество.