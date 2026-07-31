МИД РФ допустил трехстороннюю встречу Путина, Трампа и Си на саммите АТЭС

Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Бердыев рассказывал, что нынешний год в АТЭС будет насыщенным и продуктивным. Китай, принимающий форум, выдвинул лозунг о создании процветающего сообщества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и определил три ключевых направления работы – открытость, инновации и сотрудничество.