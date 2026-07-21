Путин возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС в Китае

Визит был приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который в начале 2026 г. был автоматически продлен еще на пять лет. По итогам переговоров Россия и Китай приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и декларацию «О становлении многополярного мира и международных отношений нового типа». Кроме того, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в церемонии открытия годов образования России и Китая (2026–2027 гг.), а российские и китайские университеты подписали ряд соглашений о сотрудничестве.