Путин возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС в Китае
Президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.
По его словам, нынешний год в АТЭС будет насыщенным и продуктивным. Китай, принимающий форум, выдвинул лозунг о создании процветающего сообщества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и определил три ключевых направления работы – открытость, инновации и сотрудничество.
«Российскую делегацию возглавит президент Владимир Путин. Это свидетельствует о том, какое значение мы придаем экономическим отношениям с партнерами в АТР, в частности с КНР», – сказал Бердыев.
Предыдущий визит Путина в Китай состоялся 19–20 мая и стал его первой зарубежной поездкой в 2026 г. Тогда стороны подписали ряд двусторонних документов.
Визит был приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который в начале 2026 г. был автоматически продлен еще на пять лет. По итогам переговоров Россия и Китай приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и декларацию «О становлении многополярного мира и международных отношений нового типа». Кроме того, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в церемонии открытия годов образования России и Китая (2026–2027 гг.), а российские и китайские университеты подписали ряд соглашений о сотрудничестве.