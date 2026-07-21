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Путин возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС в Китае

Ведомости

Президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

По его словам, нынешний год в АТЭС будет насыщенным и продуктивным. Китай, принимающий форум, выдвинул лозунг о создании процветающего сообщества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и определил три ключевых направления работы – открытость, инновации и сотрудничество.

«Российскую делегацию возглавит президент Владимир Путин. Это свидетельствует о том, какое значение мы придаем экономическим отношениям с партнерами в АТР, в частности с КНР», – сказал Бердыев.

Предыдущий визит Путина в Китай состоялся 19–20 мая и стал его первой зарубежной поездкой в 2026 г. Тогда стороны подписали ряд двусторонних документов.

Визит был приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который в начале 2026 г. был автоматически продлен еще на пять лет. По итогам переговоров Россия и Китай приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и декларацию «О становлении многополярного мира и международных отношений нового типа». Кроме того, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в церемонии открытия годов образования России и Китая (2026–2027 гг.), а российские и китайские университеты подписали ряд соглашений о сотрудничестве.

Как прошел официальный визит Владимира Путина в Китай
С 19 по 20 мая президент России Владимир Путин находился в Китае с официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем и 30-летию установления стратегического взаимодействия. На этот раз страны подписали еще около 40 соглашений, а председатель КНР Си Цзиньпин назвал результаты переговоров «большими и богатыми». Как прошел визит российского лидера в Пекин – в галерее «Ведомостей».
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С 19 по 20 мая президент России Владимир Путин находился в Китае с официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем и 30-летию установления стратегического взаимодействия. На этот раз страны подписали еще около 40 соглашений, а председатель КНР Си Цзиньпин назвал результаты переговоров «большими и богатыми». Как прошел визит российского лидера в Пекин – в галерее «Ведомостей». / Пресс-служба президента России

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