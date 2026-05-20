RGSS0,195-0,81%CNY Бирж.10,474+1,19%IMOEX2 642-0,81%RTSI1 167,42-0,81%RGBI119,12-0,07%RGBITR781,73-0,03%
Главная / Политика /

Ушаков допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае

Помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае.

По словам Ушакова, участие российского лидера в саммите уже подтверждено. Если оба президента прибудут в КНР, они могут провести переговоры.

«Я думаю, что во всех случаях, если оба лидера будут в Китае, то, наверное, они пересекутся, придут к какой-то встрече», – сказал Ушаков (цитата по ТАСС).

11 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что приглашение Трампу посетить Россию остается в силе. После переговоров Путина и Трампа на Аляске в августе прошлого года российский президент предложил провести следующую встречу в Москве. Тогда Трамп не исключал такой вариант. 12 мая американский лидер также говорил, что может посетить Россию в течение года.

Лидеры РФ и США продолжают поддерживать контакт. 29 апреля они провели телефонный разговор, который продолжался более полутора часов. Президенты обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на Украине.

