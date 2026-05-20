Ушаков допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае
Помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае.
По словам Ушакова, участие российского лидера в саммите уже подтверждено. Если оба президента прибудут в КНР, они могут провести переговоры.
«Я думаю, что во всех случаях, если оба лидера будут в Китае, то, наверное, они пересекутся, придут к какой-то встрече», – сказал Ушаков (цитата по ТАСС).
11 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что приглашение Трампу посетить Россию остается в силе. После переговоров Путина и Трампа на Аляске в августе прошлого года российский президент предложил провести следующую встречу в Москве. Тогда Трамп не исключал такой вариант. 12 мая американский лидер также говорил, что может посетить Россию в течение года.
Лидеры РФ и США продолжают поддерживать контакт. 29 апреля они провели телефонный разговор, который продолжался более полутора часов. Президенты обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на Украине.