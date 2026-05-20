Ушаков допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае

11 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что приглашение Трампу посетить Россию остается в силе. После переговоров Путина и Трампа на Аляске в августе прошлого года российский президент предложил провести следующую встречу в Москве. Тогда Трамп не исключал такой вариант. 12 мая американский лидер также говорил, что может посетить Россию в течение года.