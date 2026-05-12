Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
PLZL2 182+0,02%CNY Бирж.10,849+0,22%IMOEX2 689,96+1,24%RTSI1 148,42+1,94%RGBI119,53-0,13%RGBITR782,45-0,09%
Главная / Политика /

Трамп заявил, что может посетить Россию в этом году

США не договаривались о том, что РФ «получит весь Донбасс», добавил он
Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что может приехать в Россию в этом году. Такое заявление он сделал на брифинге.

«Я сделаю все, что необходимо», – заявил американский президент (цитата по Clash Report).

Также Трамп заявил, что у него не было договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что Россия «получит весь Донбасс». Трамп ответил «нет» на соответствующий вопрос.

9 мая Путин заявил, что конфликт с Украиной приближается к финальной точке. Российский президент допустил, что, когда мирные переговоры выйдут на финишную прямую, он встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским лично в третьей стране. Предпочтительным переговорщиком для диалога между Россией и Европой Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

В тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил на фоне поездки Трампа в Китай, что встреча Путина и Трампа в этой стране вряд ли реальна.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её