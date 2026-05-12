Трамп заявил, что может посетить Россию в этом году

Трамп заявил, что может посетить Россию в этом годуСША не договаривались о том, что РФ «получит весь Донбасс», добавил он
Президент США Дональд Трамп заявил, что может приехать в Россию в этом году. Такое заявление он сделал на брифинге.
«Я сделаю все, что необходимо», – заявил американский президент (цитата по Clash Report).
Также Трамп заявил, что у него не было договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что Россия «получит весь Донбасс». Трамп ответил «нет» на соответствующий вопрос.
9 мая Путин заявил, что конфликт с Украиной приближается к финальной точке. Российский президент допустил, что, когда мирные переговоры выйдут на финишную прямую, он встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским лично в третьей стране. Предпочтительным переговорщиком для диалога между Россией и Европой Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
В тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил на фоне поездки Трампа в Китай, что встреча Путина и Трампа в этой стране вряд ли реальна.