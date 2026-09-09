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Песков: Путин и Трамп обсуждали организацию трехстороннего саммита с КНР

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсуждали организацию трехстороннего саммита между Россией, Китаем и США на полях АТЭС. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Безусловно, и ранее тоже такая потенциальная возможность упоминалась, и такая возможность будет», – подчеркнул представитель Кремля.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) – международная межправительственная площадка для диалога и взаимодействия стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее главной целью является содействие устойчивому экономическому росту, углубление экономической интеграции и расширение торговли в регионе. Саммит в 2026 г. пройдет с 18 по 19 сентября в китайском Шэньчжэне.

8 сентября Путин и Трамп провели телефонный разговор. Темой их диалога стал обмен мнениями по итогам поездок спецпредставителей американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. Итоги пребывания американских переговорщиков были «оценены со знаком плюс». Работа по этому каналу, как и по некоторым другим, будет продолжена.

Мировые СМИ после разговора глав государств обратили внимание на конструктивный тон беседы и отсутствие агрессивных планов Москвы в отношении Европы.

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