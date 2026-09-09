Песков: Путин и Трамп обсуждали организацию трехстороннего саммита с КНР
Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсуждали организацию трехстороннего саммита между Россией, Китаем и США на полях АТЭС. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
«Безусловно, и ранее тоже такая потенциальная возможность упоминалась, и такая возможность будет», – подчеркнул представитель Кремля.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) – международная межправительственная площадка для диалога и взаимодействия стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее главной целью является содействие устойчивому экономическому росту, углубление экономической интеграции и расширение торговли в регионе. Саммит в 2026 г. пройдет с 18 по 19 сентября в китайском Шэньчжэне.
8 сентября Путин и Трамп провели телефонный разговор. Темой их диалога стал обмен мнениями по итогам поездок спецпредставителей американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. Итоги пребывания американских переговорщиков были «оценены со знаком плюс». Работа по этому каналу, как и по некоторым другим, будет продолжена.
Мировые СМИ после разговора глав государств обратили внимание на конструктивный тон беседы и отсутствие агрессивных планов Москвы в отношении Европы.