Песков: Путин и Трамп обсуждали организацию трехстороннего саммита с КНР

8 сентября Путин и Трамп провели телефонный разговор. Темой их диалога стал обмен мнениями по итогам поездок спецпредставителей американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. Итоги пребывания американских переговорщиков были «оценены со знаком плюс». Работа по этому каналу, как и по некоторым другим, будет продолжена.