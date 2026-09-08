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Главное из разговора Путина и Трампа

Лидеры обсудили работу американских переговорщиков и оценили усилия Мелании Трамп
Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Что обсудили лидеры двух стран – в материале «Ведомостей».

  • Президенты обменялись мнениями по итогам поездок спецпредставителей американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. Итоги пребывания американских переговорщиков были «оценены со знаком плюс». Работа по этому каналу, как и по некоторым другим, будет продолжена.

  • Телефонный разговор продлился ровно час и «был конструктивным и весьма откровенным».

  • Основной темой разговора стало урегулирование конфликта на Украине. Трамп заявил о желательности его скорейшего завершения, которое откроет возможности для полного восстановления российско-американских отношений.

  • Трамп заинтересован в том, чтобы прорыв в урегулировании украинского конфликта был достигнут во время его президентства.

  • Путин положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта.

  • Путин также изложил свою оценку ситуации в зоне боевых действий и перспектив достижения целей спецоперации. Кроме того, было обозначено, что, по мнению российской стороны, США могли бы сделать для скорейшего завершения военных действий.

  • Путин подчеркнул, что у России «и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы». По его словам, заявления о российской угрозе используются европейскими странами для обоснования увеличения поддержки Украины и собственных военных расходов.

  • Стороны договорились продолжить работу по гуманитарным вопросам, включая обмены задержанными и осужденными. Путин также отметил усилия первой леди США Мелании Трамп по возвращению российских и украинских детей в семьи.

  • Разговор прошел «на позитивной ноте». Путин и Трамп условились оставаться на связи и по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом.

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