Главное из разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор продлился ровно час и «был конструктивным и весьма откровенным».

Основной темой разговора стало урегулирование конфликта на Украине. Трамп заявил о желательности его скорейшего завершения, которое откроет возможности для полного восстановления российско-американских отношений.

Трамп заинтересован в том, чтобы прорыв в урегулировании украинского конфликта был достигнут во время его президентства.

Путин положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта.

Путин также изложил свою оценку ситуации в зоне боевых действий и перспектив достижения целей спецоперации. Кроме того, было обозначено, что, по мнению российской стороны, США могли бы сделать для скорейшего завершения военных действий.

Путин подчеркнул, что у России «и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы». По его словам, заявления о российской угрозе используются европейскими странами для обоснования увеличения поддержки Украины и собственных военных расходов.

Стороны договорились продолжить работу по гуманитарным вопросам, включая обмены задержанными и осужденными. Путин также отметил усилия первой леди США Мелании Трамп по возвращению российских и украинских детей в семьи.