Главное из разговора Путина и Трампа

Главное из разговора Путина и ТрампаЛидеры обсудили работу американских переговорщиков и оценили усилия Мелании Трамп
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Что обсудили лидеры двух стран – в материале «Ведомостей».
Президенты обменялись мнениями по итогам поездок спецпредставителей американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. Итоги пребывания американских переговорщиков были «оценены со знаком плюс». Работа по этому каналу, как и по некоторым другим, будет продолжена.
Телефонный разговор продлился ровно час и «был конструктивным и весьма откровенным».
Основной темой разговора стало урегулирование конфликта на Украине. Трамп заявил о желательности его скорейшего завершения, которое откроет возможности для полного восстановления российско-американских отношений.
Трамп заинтересован в том, чтобы прорыв в урегулировании украинского конфликта был достигнут во время его президентства.
Путин положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта.
Путин также изложил свою оценку ситуации в зоне боевых действий и перспектив достижения целей спецоперации. Кроме того, было обозначено, что, по мнению российской стороны, США могли бы сделать для скорейшего завершения военных действий.
Путин подчеркнул, что у России «и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы». По его словам, заявления о российской угрозе используются европейскими странами для обоснования увеличения поддержки Украины и собственных военных расходов.
Стороны договорились продолжить работу по гуманитарным вопросам, включая обмены задержанными и осужденными. Путин также отметил усилия первой леди США Мелании Трамп по возвращению российских и украинских детей в семьи.
Разговор прошел «на позитивной ноте». Путин и Трамп условились оставаться на связи и по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом.