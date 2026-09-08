Главные заявления Лаврова о переговорах с США по Украине и «реалиях на земле»

«Я не хочу уподобляться тем, кто сейчас начинает спекулировать о том, что же они привезли в Москву, что же господин Уиткофф и господин Кушнер потом отвезли в Киев. Там какая-то женщина, депутат Верховной Рады, уже сказала, что-то, что они привезли гораздо хуже того, от чего Украина уже отказалась. Идут спекуляции», – сказал министр.