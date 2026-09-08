Главные заявления Лаврова о переговорах с США по Украине и «реалиях на земле»Министр рассказал о готовности к диалогу, сути предложений и позиции Трампа
- Готовность к диалогу и что означают «реалии на земле»
- Суть обсуждений и позиция Трампа по НАТО
- Детали предложений и заявления из Киева
- О заявлениях Франции на счет скорых переговоров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале оценил контакты с американскими переговорщиками и перспективы урегулирования. Он заявил, что признание Вашингтоном «реалий на земле» вызывает у Москвы готовность продолжать разговор, а также напомнил о позиции президента США Дональда Трампа по вопросу членства Украины в НАТО. «Ведомости» собрали основные тезисы из ответов министра.
Готовность к диалогу и что означают «реалии на земле»
Лавров заявил, что американская сторона во всех контактах с Россией, прежде всего с президентом Владимиром Путиным, исходит из реалий «на земле». Это касается итогов референдумов в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Такой подход вызывает позитивный отклик.
«Я хочу особо подчеркнуть, что речь идет не о территориях. Некоторые говорят: "Вот Россия там уже что-то захватила, поэтому давайте остановимся там, где мы есть". Речь не о территориях. Когда мы говорим о реалиях, мы говорим о людях», – подчеркнул министр.
Суть обсуждений и позиция Трампа по НАТО
По словам Лаврова, суть переговоров со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером опирается на позицию Трампа о невозможности вступления Украины в НАТО.
«Он (Трамп) сказал, чтобы даже забыли пытаться втягивать Украину в Североатлантический альянс. Он сказал, что это было ясно задолго до Путина. Вопрос закрыт, и не надо его пытаться шевелить», – заявил Лавров.
Детали предложений и заявления из Киева
Лавров отказался комментировать детали, которые обсуждались с Уиткоффом и Кушнером, и назвал спекуляциями заявления украинской стороны о содержании привезенных предложений. Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что новые условия якобы жестче предыдущих и предусматривают изменения в конституции и признание территорий.
«Я не хочу уподобляться тем, кто сейчас начинает спекулировать о том, что же они привезли в Москву, что же господин Уиткофф и господин Кушнер потом отвезли в Киев. Там какая-то женщина, депутат Верховной Рады, уже сказала, что-то, что они привезли гораздо хуже того, от чего Украина уже отказалась. Идут спекуляции», – сказал министр.
О заявлениях Франции на счет скорых переговоров
Лавров прокомментировал сообщения Елисейского дворца о том, что американские переговорщики в Киеве говорили о возобновлении прямых переговоров после выборов в Госдуму. Он заявил, что американская сторона таких заявлений не делала.
«Американская сторона ничего не говорит. А вот французы заявили из Елисейского дворца: мы там были, американцы сказали, что после выборов в Государственную думу обязательно возобновятся прямые переговоры с участием Соединенных Штатов», – заметил Лавров.
«Я оставляю все это на совести Елисейского дворца, тем более что он уже прославился неоднократно не вполне этичным поведением по отношению к содержанию телефонных и прочих разговоров», – добавил министр.