Рада Украины: Уиткофф и Кушнер предложили условия мира хуже прежних

На следующий день американские переговорщики встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора они заявили, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы. Газета Berliner Zeitung обратила внимание, что их поездка прошла на фоне ухудшения настроений в столице и роста проблем Зеленского.