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Главная / Политика /

Рада Украины: Уиткофф и Кушнер предложили условия мира хуже прежних

Ксения Наумчик
Press office president of Ukraine
Press office president of Ukraine

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезли в Киев более жесткие условия мирного соглашения, чем те, которые ранее предлагались Украине. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому журналисту Виталию Дикому.

По ее словам, визит американских представителей не стал прорывом в переговорах.

Скороход отметила, что новые предложения предусматривают требования, которых не было в предыдущих вариантах договоренностей. Речь идет об изменениях в конституции и признании территорий.

Парламентарий также сообщила о наличии других пунктов, которые, по ее словам, обсуждались в ходе визита Уиткоффа и Кушнера. При этом она отказалась раскрывать их содержание.

5 сентября Кушнер и Уиткофф встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что их разговор длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным.

На следующий день американские переговорщики встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора они заявили, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы. Газета Berliner Zeitung обратила внимание, что их поездка прошла на фоне ухудшения настроений в столице и роста проблем Зеленского.

Газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам, писала 7 сентября, что спецпосланники США представили обновленные версии документов об урегулировании конфликта на Украине в ходе поездок в Москву и Киев. Документы были пересмотрены с учетом изменившейся ситуации после паузы в диалоге. Ключевым вопросом остаются территории Донбасса, которые контролирует Киев.

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