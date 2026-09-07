FT: Уиткофф и Кушнер представили обновленные версии документов о мире
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер представили обновленные версии документов об урегулировании конфликта на Украине в ходе поездок в Москву и Киев. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
По словам собеседников издания, документы были пересмотрены с учетом изменившейся ситуации после паузы в диалоге. Ключевым вопросом остаются территории Донбасса, которые контролирует Киев.
Также источники издания отметили, что желание американских переговорщиков уладить противостояние к зиме вряд ли получится осуществить.
5 сентября Кушнер и Уиткофф встретились в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что их разговор длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным.
6 сентября переговорщики встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора они заявили, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы. Газета Berliner Zeitung отметила, что их поездка прошла на фоне ухудшения настроений в украинской столице и росте проблем Зеленского.